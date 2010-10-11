Тимошенко розказала, як голодуючих під ЦВК влада спокушала ковбасою

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликала членів Київської та Львівської обласних організацій партії «Батьківщина» припинити голодування, яке було розпочато проти фальсифікації місцевих виборів у зв’язку з реєстрацією тервиборчкомами псевдосписків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після спілкування з учасниками голодування біля Центральної виборчої комісії.

«Я прийшла сьогодні попросити згорнути голодування, вийти з нього. Я звернулась і до львівських колег теж згорнути голодування, але вони сьогодні відмовляються це робити і хочуть продовжити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що партія забезпечить медичну допомогу учасникам голодування. «Ми зробимо все, щоб їх здоров’я було під контролем лікарів, щоб вони відчували нашу підтримку і наш захист в цю хвилину», - зазначила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що після початку акції голодування біля приміщення ЦВК за дорученням київської обласної влади та Президента Віктора ЯНУКОВИЧА був організований осінній ярмарок. «Влада не просто нехтує вимогами, але й принижує», - сказала вона, додавши, що голодуючим учасники ярмарку пропонували безкоштовну їжу – млинці та ковбасу.