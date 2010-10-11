Азаров розказав Януковичу про діру у Пенсійному фонді, і де вона взялась
16:03, 11 жовтня 2010Політика
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"Уряд розробляє заходи..."
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ поінформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про наявність “певних проблем” з наповненням Пенсійного фонду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.
Голова уряду, зокрема, поінформував Президента про соціально-економічну ситуацію в країні. М.АЗАРОВ наголосив, що вона “стабільна, бюджет виконується”.
Водночас прем’єр-міністр зазначив, що є певні проблеми з наповненням Пенсійного фонду, пов’язані насамперед з ухиленням від сплати податків та обов’язкових внесків до ПФ.
Але, як наголосив М.АЗАРОВ, уряд розробляє заходи, які мають змінити ситуацію на краще вже найближчим часом.
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