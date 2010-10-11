Близнюк подарував дружині Януковича картину «з народом на човні»

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК подарував дружині Президента України Людмилі ЯНУКОВИЧ на день народження картину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Так, я подарував картину хорошу», - сказав губернатор.

Як сказав А.БЛИЗНЮК, на картині зображений «народ, який катається на човні». При цьому автора він не назвав, але зазначив: «На жаль, не Караваджо».

9 жовтня Л.ЯНУКОВИЧ відзначала свій 61-й день народження.