Яценюк заявляє, що ПР воює з його Фронтом Змін по всій країні

По всій Україні відбуваються порушення з боку виборчих комісій, спрямовані на відмову у реєстрації або зняття з реєстрації представників політичної партії «Фронт Змін».

Про це заявив народний депутат України, лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК під час спілкування з жителями Красноармійська Донецької області, де напередодні було скоєно напад на офіс «Фронту Змін», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «передвиборчі новини перетворилися на кримінальну хроніку - погрожують людям, трощать офіси, грубо фальсифікують документи на виборчих дільницях та у виборчих комісіях”. “По всій країні воюють із «Фронтом Змін», - додав він.

Він наголосив, що Донецька область є яскравим прикладом того, як у виборчу кампанію «втрутилася кримінальщина». «Нас знімають із реєстрації у мажоритарних округах, змушують людей виходити зі списків, тиснуть на лікарів, вчителів - на всіх людей, які працюють у державному секторі, щоб позбавити їх права йти за списками «Фронту Змін», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, у Красноармійську з 11 депутатів, які вийшли з фракції Партії регіонів у міській раді, п’ятеро вступили у «Фронт Змін», а через 10 днів після цього на офіс партії у цьому місті було вчинено напад, під час якого “розбили вікна, облили приміщення та обладнання фарбою”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “провладна партія активно бореться з «Фронтом Змін» і в інших областях”. За його словами, у Київській області, зокрема, відмовили в реєстрації у мажоритарному окрузі голові обласної парторганізації, депутату обласної ради Володимиру ПОЛОЧАНІНОВУ, а у Василькові зняли з виборів «Фронт Змін» як у багатомандатному, так і в одномандатних округах. За словами лідера “Фронту змін”, було звернення до суду з цього приводу, але “ТВК принесла на засідання фальсифіковані документи”, тому розгляд справи відкладено.

Також він зазначив, що у Комсомольську Полтавської області “під вигаданим приводом не зареєстрували представника «Фронту Змін» на посаду міського голови”, а на Вінничині двічі скасовували реєстрацію кандидатів від партії за списком. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що нерідко при цьому представники ТВК вдаються “до грубих фальсифікацій”.

Лідер «Фронту Змін» зауважив, що партія розпочала активну юридичну кампанію для захисту прав своїх кандидатів і для унеможливлення порушень на виборах.

А.ЯЦЕНЮК заявив: «Оголошено реальну війну, але ми дійдемо до 31 жовтня і покажемо, що ми не ламаємося, не гнемось і ми можемо довести, що той вибір людей, який буде зроблено, ми можемо захистити». При цьому, звертаючись до Партії регіонів, він сказав, що “вибори - це боротьба, а не війна”. “Ці вибори пройдуть. Рано чи пізно Партія регіонів теж обов`язково перейде в опозицію. Якщо вони так ставитимуться до опозиції сьогодні, то самі перебуваючи в опозиції, вони отримають вдесятеро більше”, - додав А.ЯЦЕНЮК.