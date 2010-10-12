Янукович сьогодні на Дніпропетровщині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні перебуватиме з робочою поїздкою на Дніпропетровщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, програмою поїздки передбачено, серед іншого, ознайомлення В.ЯНУКОВИЧА зі складальним виробництвом ракетно-космічної техніки, зразками продукції у ВО «Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», участь Президента у нараді з питань розвитку підприємств ракетно-космічної галузі та у засіданні регіональної ради з економічних реформ Дніпропетровської області.