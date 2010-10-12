Мерами обиратимуть господарників, не зважаючи на їх партійність
Аргументи політолога
Переважна більшість жителів міст обиратиме мерами господарників і не зважатиме на їх партійну приналежність.
Як повідомили УНІАН у Київському інституті проблем управління імені Горшеніна, про це заявив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО під час прес-конференції у Луцьку.
«Проявляється деідеологізація, деполітизація посади міського голови, виборці обирають господарника. Партійний чинник впливає лише на 9-10% виборців, тоді як для більшості важлива особистість кандидата, його менеджерські якості та досвід», - сказав він.
На думку В.ФЕСЕНКА, в українській політиці зберігається конкурентність, й він позитивно оцінив це явище.
Говорячи про явку виборців на місцевих виборах, В.ФЕСЕНКО спрогнозував зменшення активності виборців у порівнянні з президентськими та парламентськими виборами.
«Може проявитись так звана тенденція втоми громадян від політики та виборів», - вважає він.