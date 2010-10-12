Харків'янам нав'язують провладного кандидата у мери?

Харків`янам нав`язують провладного кандидата на пост міського голови. Таку думку висловили експерти під час опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо виборчої кампанії в Харкові.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що в Харкові представники влади хочуть ввести людей в ситуацію «вибору без вибору», щоб виборці проголосували за кандидата від влади. «Це чорні технології, що суперечать Конституції та моралі, абсолютно недемократичні правила гри на виборах», - вважає експерт. За його словами, єдиною можливістю протистояти цьому є активізація дій опозиційних кандидатів. «Як би не намагалися сфальсифікувати результати виборів, опозиційні кандидати повинні докласти всіх зусиль для того, щоб захистити вибір громадян. Вибір на користь провладного кандидата не остаточний і не визначений наперед», - переконаний І.ЖДАНОВ.

У свою чергу директор Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ звернув увагу на одну з технологій, яка використовуватиметься в Харкові, – нав`язування виборцям думки, що, обравши мера не «регіонала», люди одержують війни і протистояння в місцевій владі. Таким чином, на думку експерта, виборці позбавляються вибору. «Ближче до виборів, швидше за все, буде запущена технологія - мер без підтримки міськради це лише напівмер, а якщо більшість в міськраді все одно буде від Партії регіонів, то і мер має бути від ПР».

Як стверджує політолог Валерій ДУДКО, «технологія пасивності виборців - одна з найпоширеніших і найаморальніших в арсеналі сучасних політтехнологів. Харків`янам наполегливо нав`язується думка про те, що від їхнього вибору вже давно нічого не залежить. Висунення колишнього губернатора Арсена АВАКОВА на пост мера Харкова само по собі вже є демонстрацією того, що альтернатива є», - вважає експерт.

Політолог Галина КУЦ також відзначила, що найбільш поширеною технологією є нав`язування з телеекранів думки про загальну апатію електорату. "Людям навіюють, що будь-які протестні настрої можуть виникати лише у ненормальних людей", - говорить Г.КУЦ. За її словами, ще однією технологією є нав`язування думки про те, що "всі навколо корупціонери, всі навколо крадуть. Навіщо шукати когось нового, коли всі однакові?". "Третьою технологією я вважаю спробу переконати нас, що немає ніяких нових облич у політиці. Насправді нові лідери серед нас є, але закон про вибори написано таким чином, що висуватися можна лише від партій. Тільки партійні бонзи вирішуватимуть, за кого ми зможемо проголосувати", - говорить Г.КУЦ. Вона відзначила, що лише активні дії опозиційних кандидатів зможуть розвіяти подібні нав`язані хибні думки електорату.

У свою чергу директор Лабораторії політичного аналізу Юхим БАЛЛО вважає, що у виборчій кампанії, як і в житті, все може змінитися в найостанніший момент. «Поки що немає очевидної відповіді на питання, хто переможе в протистоянні – кандидат від ПР Геннадій КЕРНЕС чи А.АВАКОВ. Зрозуміло, що на боці провладного кандидата той самий горезвісний адмінресурс у вигляді міського бюджету, чиновників на місцях, членів виборчих комісій та іншого. І зрозуміло, що Г.КЕРНЕС не зупиниться ні перед чим, аби стати мером Харкова. Навіть якщо його партійні боси будуть проти, це його не зупинить. Але не варто забувати, що А.АВАКОВ – найбільш рейтинговий кандидат від опозиції на пост мера великого міста. І за Партію регіонів у Харкові готові проголосувати не більше третини харків`ян. Ще менше готові підтримати Г.КЕРНЕСА, оскільки не всі регіонали змирилися з тим, що він представлятиме партію в Харкові». Експерт вважає, що Харків стає майданчиком, де вирішуватиметься майбутнє української опозиції. «Хтось порівняв протистояння Г.КЕРНЕСА і А.АВАКОВА з битвою Челубея і Пересвіта. Цікава метафора. І хто переможе в цій битві – покаже час».