Яценюк нагадав членам виборчкомів, що двоє вже сидять

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав представникам виборчих комісій та суддям, які приймають рішення в рамках виборів до місцевих органів влади, про їхню відповідальність.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін” А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні по всій Україні партія влади намагається не допустити до виборів альтернативні сили. За його словами, двома основними інстанціями, де створюються перепони для опозиційних сил, є виборчкоми і суди.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на членів виборчих комісій та суддів чиниться тиск з тим, щоб вони “приймали потрібні рішення». “У зв’язку з цим він нагадав про долю колишнього голови Державної митної служби України и колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України. Вони так само виконали чиєсь розпорядження і сьогодні сидять у тюрмі”, - сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому додав: “Завтра і ви так само будете сидіти в тюрмі, якщо не усвідомите: у вас є єдиний варіант - діяти за законом”. “Якщо не знаєте, що робити, – читайте закон і дійте за законом, адже пройде рік, два, три, п’ять, зміниться влада, ситуація, – а ці папери (рішення ТВК і судів – УНІАН) не горять”, - сказав лідер “Фронту Змін”. Він закликав відповідальних осіб: “приймайте рішення і судіть за законом, а не за вказівкою голови обласної адміністрації чи будь-якого керівника з Банкової (йдеться про Адміністрацію Президента України - УНІАН)».