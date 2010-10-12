Януковичу нагадали: тепер рішення Азарова він може просто скасувати

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК підкреслив, що після повернення до Конституції 1996 року та прийняття нового закону про Кабінет міністрів, Президент України отримав фактично необмежені повноваження, зокрема скасовувати постанови уряду. Про це він сказав на прес-конференції в Черкасах.

ЯК повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що тепер Президент України може не обмежуватися дорученнями прем’єру, а своїм розпорядженням або указом скасувати незаконну постанову Кабміну про введення платних послуг у навчальних закладах державної або комунальної форм власності.

Як відомо, А.ЯЦЕНЮК звернувся до Генерального прокурора із депутатським запитом для перевірки законності виданої Кабміном постанови про платні послуги в вузах. Він зазначив, що тепер звертається до В.ЯНУКОВИЧА. В зверненні сказано: “Шановний пане Президенте, ви живете в рамках нової Конституції, за якою маєте всі права. Згідно зі статтею 106 Конституції України, Президент має право особисто скасувати будь-яке рішення Кабінету міністрів, зокрема й рішення щодо введення платних послуг для студентів державних та комунальних навчальних закладів». Він закликав главу держави не давати доручень уряду, «адже уряд, як правило, не виконує доручень, а скористатися прямою конституційною нормою і просто скасувати цей акт Кабінету міністрів».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що за Конституцією Президент Віктор ЯНУКОВИЧ отримав майже необмежені повноваження. В той же час додав, що одночасно глава держави отримав усю повноту відповідальності за всі рішення влади, за все, що відбувається в країні. «Президент і його адміністрація зробили так, щоб сконцентрувати в своїх руках максимум повноважень, але скористатися цими повноваженнями на користь людям – вони забули», - сказав лідер «Фронту Змін».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

11 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступив категорично проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та М.АЗАРОВА.

Сьогодні, 12 жовтня, Кабінет міністрів України змінив постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши низку відповідних положень.