Янукович підписав закон про узгодження законів з Конституцією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України” і закон “Про Кабінет міністрів України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України скасував зміни до Конституції, внесені ВР 8 грудня 2004 року (так звану “політ реформу”) і поновив чинність Конституції України у редакції від 28 червня 1996 року.

Також КС зобов’язав органи державної влади невідкладно привести нормативно-правові акти у відповідність до Конституції 1996 року.

7 жовтня, Верховна Рада ухвалила новий закон “Про Кабінет міністрів України”. Під час цього ж голосування був ухвалений і інший закон – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України».

Урядовий законопроект про Кабінет міністрів за рішенням тимчасової спеціальної комісії ВР, яку очолює комуніст Адам МАРТИНЮК, був розділений на два законопроекти, які й були ухвалені в цілому.