Якби вибори в Луцьку відбулися сьогодні (опитування)

Майже чверть лучан (24%) ще не визначились, за кого віддадуть свій голос.

Як повідомили УНІАН у Київському інституті проблем управління імені Горшеніна, про це заявив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО під час прес-конференції у Луцьку.

Під час прес-конференції були оголошені дані соціологічного опитування «Луцьк напередодні місцевих виборів», проведеного з 8 по 11 жовтня 2010 року у м.Луцьк Всеукраїнським соціологічним консорціумом.

За даними дослідження, якби вибори міського голови Луцька відбулися найближчої неділі, то переміг би Микола РОМАНЮК, за якого проголосували б 37,3% виборців. На другому місці з великим відривом – діючий міський голова Богдан ШИБА (7,2%), на третьому – Володимир БОНДАР (5,7%). По 3,5% голосів отримали б Анатолій ГРИЦЮК та Андрій КОЗЮРА, а інші кандидати на посаду міського голови Луцька не подолали б тривідсотковий бар’єр.

Оголошуючи ці результати дослідження, В.ФЕСЕНКО звернув увагу на те, що майже чверть лучан (24%) ще не визначились, за кого віддадуть свій голос.

Крім того, за даними дослідження, найбільшу кількість голосів на виборах до міської ради набрали б партія «Батьківщина» (22,3%), Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (9,7%) та партія «Сильна Україна» (9,2%). Партію регіонів готові підтримати 8,5% лучан.