Лавринович звинуватив ”відмовників” з КС у порушенні присяги суддів

П`ятеро суддів Конституційного Суду України, які відмовилися розглядати справу щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту, порушили присягу суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Кабінеті Міністрів міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, ці судді, відмовившись розглядати подання про указ, зробили висновок у справі, яка ще не розглядалася, порушивши ч.4 ст. 19 закону про Конституційний Суд і, таким чином, порушили присягу.

“В тому випадку, якщо вони мають політичні переконання, які не дозволяють їм реалізовувати свої професійні обов`язки, то вони можуть зробити відповідний крок, але не саботувати роботу й не відмовлятися виконувати свої обов`язки”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів Конституційного Суду заявили, що відмовляються брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них із боку окремих політичних сил.

Як наголошується в заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, «певні політичні сили через своїх представників публічно чинять грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».