Круглий стіл «Реалії української юстиції»

13:20, 13 жовтня 2010
Політика
798 0

У четвер, 14 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна в Києві відбудеться «круглий стіл» на тему: «Реалії української юстиції».

Організатор «круглого столу»

– Інститут Горшеніна.

Ведучий – Володимир ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

- Умови тримання в слідчих ізоляторах і місцях позбавлення волі – аналіз відповідності міжнародним стандартам.

- Захист основних прав і свобод людини в Україні. Аналіз ситуації.

- Практика порушення справ «по факту» як метод політичного і економічного тиску. Російський приклад і українська перспектива.

- Обрання тримання під вартою запобіжним заходом по відношенню до підозрюваних в економічних злочинах.

Учасники «круглого столу»:

Едуард БАГІРОВ, керівник Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян»

Сергій СОБОЛЄВ, народний депутат України, БЮТ

Оксана РОМАНЮК, представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів»

Представник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини

Контакт для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 63.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, офіс 14.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter