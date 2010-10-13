Круглий стіл «Реалії української юстиції»
У четвер, 14 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна в Києві відбудеться «круглий стіл» на тему: «Реалії української юстиції». Організатор «круглого столу»
Організатор «круглого столу»– Інститут Горшеніна.
Ведучий – Володимир ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:- Умови тримання в слідчих ізоляторах і місцях позбавлення волі – аналіз відповідності міжнародним стандартам.
- Захист основних прав і свобод людини в Україні. Аналіз ситуації.
- Практика порушення справ «по факту» як метод політичного і економічного тиску. Російський приклад і українська перспектива.
- Обрання тримання під вартою запобіжним заходом по відношенню до підозрюваних в економічних злочинах.
Учасники «круглого столу»:
Едуард БАГІРОВ, керівник Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян»
Сергій СОБОЛЄВ, народний депутат України, БЮТ
Оксана РОМАНЮК, представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів»
Представник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, офіс 14.