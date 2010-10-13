Круглий стіл «Реалії української юстиції»

У четвер, 14 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна в Києві відбудеться «круглий стіл» на тему: «Реалії української юстиції». Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Володимир ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення: - Умови тримання в слідчих ізоляторах і місцях позбавлення волі – аналіз відповідності міжнародним стандартам.

- Захист основних прав і свобод людини в Україні. Аналіз ситуації.

- Практика порушення справ «по факту» як метод політичного і економічного тиску. Російський приклад і українська перспектива.

- Обрання тримання під вартою запобіжним заходом по відношенню до підозрюваних в економічних злочинах.

Учасники «круглого столу»:

Едуард БАГІРОВ, керівник Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян»

Сергій СОБОЛЄВ, народний депутат України, БЮТ

Оксана РОМАНЮК, представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів»

Представник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини