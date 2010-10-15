Переговори про зону вільної торгівлі з ЄС зайшли у глухий кут?

Експерти вважають, що переговори між Україною і ЄС про створення зони вільної торгівлі зайшли у глухий кут. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв про готовність України до підписання договору про ЗВТ на самміті «Україна-ЄС», який відбудеться 22 листопада. У той же час, 13 жовтня, в ході робочого візиту до Брюсселя (Бельгія), М.АЗАРОВ заявив про те, що вважає передчасним говорити про чіткі терміни підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Інститут Горшеніна провів експертне опитування про перспективи підписання угоди про створення ЗВТ, чи варто очікувати підписання договору у найближчому майбутньому, а також - які основні перешкоди для укладення даної угоди.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції, народний депутат України від фракції БЮТ Степан КУРПІЛЬ вважає, що переговори між Україною і ЄС про створення зони вільної торгівлі зайшли у глухий кут. «Жодна із сторін не йде на компроміс. Більш того, таке враження, що жодна із сторін навіть не пропонує компромісів. Як я розумію, Європа виставляє певні бар`єри для наших монополістів, це, мабуть, найбільша проблема», - сказав депутат. На його думку, в Україні сьогодні немає відповідної атмосфери для успішних переговорів з ЄС. «Відбувається звуження демократії, посилюється тиск на ЗМІ – це створює досить несприятливий фон для переговорів і про зону вільної торгівлі, і про асоціацію, і про безвізовий режим», - сказав С.КУРПІЛЬ.

На думку старшого аналітика, керівника програми «Соціальна економіка» Міжнародного центру перспективних досліджень Максима БОРОДИ, ЄС не піде на поступки для України. «Практика показує, що з тих питань, які ЄС вважає важливими для себе, він займає принципову позицію. Очікувати на те, що Євросоюз перегляне умови для України, яка не є його членом і, в принципі, не є дуже вже важливим для ЄС партнером, не варто. Україні просто доведеться прийняти правила гри, які їй пропонують, і концентруватися на тому, щоб зробити свою економіку, в тому, числі й аграрний сектор, більш конкурентоспроможними на європейському ринку», - сказав експерт.

Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна Дмитро БОЯРЧУК також вважає, що договір про створення ЗВТ може бути підписаний тільки після виконання Україною відповідних рекомендацій ЄС. «Є план дій Україна-ЄС, де все чітко прописано, без виконання цих рекомендацій, навіть, можна сказати, вимог, підписати щось навряд чи вдасться. Україна не робить свого «домашнього завдання», не робить того, що зобов`язалася і повинна б зробити», - сказав експерт. Він також зазначив, що в перспективі Україна піде на виконання рекомендацій ЄС, проте на це потрібно достатньо багато часу. «Є велика кількість питань, які необхідно вирішити перед тим, як сідати знову за стіл переговорів з ЄС. На технічному рівні на це потрібно від 10 до 15 років», - сказав Д.БОЯРЧУК.