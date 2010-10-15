Скандал у Миколаєві: з математика зі світовим ім’ям «зробили» бомжа (фото)

На головній вулиці Миколаєва - Радянській - з`явилася політична реклама із зображенням відомого російського математика Григорія Перельмана. Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на інформацію блогера v_n_zb.

Кілька днів тому вулиці міста “прикрасили” сітілайти із "політичним" текстом: "А мені пенсію підняли на 7 гривень! 31 жовтня проголосую за регіоналів або за Тігіпка".

"Пікантність даного зразка вуличної контрпропаганди полягає в тому, що зверху, над написом, на сітілайті міститься фото всесвітньо відомого вченого, математика Григорія Перельмана", - пише блогер.

"Очевидно, розробники даного рекламного продукту шукали в мережі підходяще фото, яке символізує жебрака, убогого, забитого пенсіонера. Зображення видатного математика сучасності здалося їм у цьому сенсі найбільш підходящим", - зазначив він.

Як відомо, Григорій Перельман відомий у науці як перший, хто зумів довести гіпотезу Пуанкаре, сформульовану знаменитим французьким математиком, фізиком і філософом Анрі Пуанкаре ще у 1904 році. Гіпотеза Пуанкаре вважалася одним із "завдань тисячоліття".

За вирішення цієї задачі у 2006 році Перельману присудили міжнародну премію "Медаль Філдса" - найпрестижнішу у математиці нагороду. А у 2010 році Математичний Інститут Клея присудив Перельману премію в розмірі 1 мільйон доларів США за доведення все тієї ж гіпотези Пуанкаре. Однак Перельман досі відмовляється отримувати усі присуджені йому премії.