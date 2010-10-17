Партія регіонів: керівництво ЄНП знову вирішило гратися в політику

Народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА вважає неконструктивною позицію керівництва Європейської народної партії в контексті зміцнення відносин України з Європейським Союзом.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Л.КОЖАРИ щодо сьогоднішньої заяви президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА, в якому він критично оцінив стан демократії в Україні в контексті проведення місцевих виборів 31 жовтня.

«Ми жалкуємо про те, що замість роботи по зміцненню відносин між ЄС і народом України ми повинні розбиратися з брудом, яку виливають на нас наші опоненти”, - зазначає Л.КОЖАРА.

“На жаль для ЄС і України, керівництво Європейської народної партії знову вирішило грати в політику, замість того, щоб об`єктивно дивитися на факти”, - сказав народний депутат від Партії регіонів.

На його думку, Юлія ТИМОШЕНКО «впала у відчай, оскільки вона програє на цих виборах, і тому хоче їх дискредитувати».

«Вона намагалася дискредитувати результати президентських виборів, і лише присутність міжнародних спостерігачів завадила її тактиці. Народу України і міжнародному співтовариству набридла її деструктивна позиція і постійні провокації», - вважає Л.КОЖАРА.

Проте, підкреслив він, «ми не маємо наміру використовувати низькі методи, до яких вдається ТИМОШЕНКО і тих, кого вона змогла обдурити, і запросити якомога більше міжнародних спостерігачів, щоб вони стали свідками п`ятих за ліком чесних і вільних виборів».

«Ми також хочемо запросити керівництво ЄНП, щоб воно не критикувало ці вибори здалеку, а теж приїхало до України спостерігати за виборами і довести, що воно реально хоче допомогти народу України будувати демократію», - заявив Л.КОЖАРА.

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Як повідомляв УНІАН, президент ЄНП закликає українську владу провести місцеві вибори 31 жовтня вільно і чесно.

Про це В.МАРТЕНС заявив у відеозверненні, яке прозвучало сьогодні на з`їзді партії «Батьківщина» в Києві.

«Як президент ЄНП я закликаю українську владу провести вільні та чесні вибори. Відмова реєструвати ваші партійні осередки в Києві, Львові та інших регіонах є ганебною та суперечить всім нормам європейської демократичної поведінки. Я засуджую кампанію з переслідування лідерів опозиції і я засуджую згортання свободи преси. В сучасному демократичному суспільстві немає місця залякуванню журналістів та цензурі», - сказав, зокрема, В.МАРТЕНС.

Президент ЄНП також закликав українську владу не відступатись від важко виборених реформ в країні, адже наслідки цього лише зашкодять відносинам між Україною та ЄС.

В.МАРТЕНС зазначив, що Європейська народна партія засмучена та стурбована останніми подіями в Україні, які свідчать, що демократія руйнується з кожним днем.

«Європейська народна партія ніколи не мовчала і не мовчатиме щодо цієї прикрої ситуації. Навесні я зробив чітку заяву, висловивши своє занепокоєння щодо подій в українській політиці після останніх президентських виборів. І ці негативні тенденції набули системного характеру та почали загрожувати верховенству права, фундаментальним правам людини і громадським свободам», - наголосив він.

В.МАРТЕНС висловив підтримку лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО від імені Європейської народної партії.

«ЄНП переконана, що завдяки лідерству Юлії ТИМОШЕНКО Україна зможе захистити свою свободу і демократію та наблизити Україну до Європи. Я вітаю ваші зусилля, вашу мужність та завзяття. Разом ми зможемо забезпечити європейське майбутнє України», - переконаний президент ЄНП.