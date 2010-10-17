Члени виборчкомів від ПР проводять засідання без інших партій

У Дніпропетровську на засідання дільничних виборчих комісій не запрошують їх членів від опозиційних партій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації «Нашої України» з посиланням на заступника голови Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ТВК.

Зокрема, 16 жовтня на засідання дільничних виборчих комісій не були запрошені члени ДВК від партій «Наша Україна», «Батьківщина», «Сильна Україна». У засіданнях ДВК беруть участь від 14 до 18 членів комісій (що робить засідання формально легітимними), які представляють переважно Партію регіонів та її найближчих політичних союзників.

„За словами окремих керівників дільничних виборчих комісій, вони навіть не поінформовані про те, що у очолюваних ними ДВК є представники опозиційних політичних сил”, - наголошується у повідомленні прес-служби „Нашої України”.

Також, за інформацією прес-служби, у членів ДВК немає посвідчень, які підтверджують їх повноваження.