Луценко знайшов арбітра нації

Луценко вважає, що Леонід Кравчук може стати «об’єднавчою фігурою для української опозиції»

Чернівці. 19 жовтня. УНІАН. Лідер «Народної самооборони», екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що перший президент України Леонід КРАВЧУК може стати «об’єднавчою фігурою для української опозиції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції у Чернівцях.

«Хто може стати об’єднавчою фігурою для української опозиції? Я не знайшов нових фігур, які це зможуть зробити. Тому можна було б повернутися до об’єднавчого діалогу під керівництвом першого президента України Леоніда Макаровича КРАВЧУКА», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Особисто для себе я вважаю, що ми занурилися у політичні процеси в країни на кшталт 1999 року. Мені здається, що Леонід Макарович, у якого були різні періоди у політичній історії, за останні два-три роки є великим. Він, фактично, став арбітром нації. Леонід КРАВЧУК по-батьківськи міг би взяти на себе відновлення демократичного руху з правом сказати: «Цить!» тим, хто забуває про відповідальність перед країною за своїми дрібними амбіціями. З моєї точки зору, він не тільки має право об’єднати опозицію, але це і його обов’язок, як першого президента захистити незалежність і демократію в країні. Він є одним із небагатьох, кого хочеться слухати політикам у демократичному таборі. Я озвучив цю пропозицію і самому Леонідові Макаровичу і колегам. Тепер чекаю відповіді», - додав політик.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо термінів проведення наступних парламентських виборів Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «якщо всі вважають, що у силу ступила Конституція 1996 року, то «де-юре» нові парламентські вибори, звичайно, мають відбутися весною наступного року».

Однак, на його думку, очевидно, що «і ЛИТВИН особисто і вся гвардія прострочених, тобто не потрібних нікому «тушок» буде всіляко чіплятися за владу і проведуть у парламенті рішення про збільшення повноважень на п’ять років. Я думаю, що вибори парламентські будуть восени 2012 року, відтак всі активні політичні процеси розпочнуться наступної осені».

«За цей рік завдання опозиції – змоделювати одну або дві демократичні платформи: БЮТ і паралельний проект, який має замінити те, що сьогодні називається НУ-НС. Я не претендую на жодну очільну роль у цьому процесі, але підтримаю будь-кого, хто запропонує зрозумілу демократичну альтернативу суспільству», - додав політик.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у нього були «певні ілюзії», що об’єднати опозицію зможе «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО, але цього не відбулося. «Думаю, політики мають це зробити буквально в найближчі часи. Перший сигнал подав Арсеній ЯЦЕНЮК, заявивши про можливість об’єднання у єдину демократичну партію. Я вітаю такі заяви і вважаю такий підхід дуже правильним», - наголосив він.