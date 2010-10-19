Ляшко: єдине, чого я не зміг перейняти у Тимошенко – це підлість

Народний депутат Олег ЛЯШКО заявляє, що його виключили з фракції БЮТ з формальних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні під час брифінгу.

О.ЛЯШКО наголосив, що він не голосував за внесення змін до Регламенту, за закон про Кабмін та інші закони, за що власне фракція БЮТ і виключила його зі свого складу.

О.ЛЯШКО зауважив, що він дійсно голосував за внесення змін до Конституції в частині дати проведення виборів до парламенту. За словами народного депутата, якщо проводити парламентські вибори у 2011 році, то це означатиме, що опозиції як такої у Верховній Раді взагалі не буде. О.ЛЯШКО наголосив, що справжні причини його виключення зовсім інші. При цьому він подякував лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО за роки співпраці з нею.

«Дякуючи їй, я отримав багатий політичний досвід, знання і сподіваюся перспективу на майбутнє. Єдине, чого я не зміг перейняти у Ю.ТИМОШЕНКО – це підлість і підступність», - сказав народний депутат.

О.ЛЯШКО стверджує, що його виключили з фракції БЮТ за те, що він завжди відстоював свою позицію і дозволяв собі сперечатися з Ю.ТИМОШЕНКО. «Моє тверде переконання – те, що сьогодні робить фракція БЮТ – це неправильно, це шлях в нікуди і в політичне небуття», - сказав він.

За словами О.ЛЯШКА, ще в квітні місяці він збирався заявити про свій вихід з фракції БЮТ та про відмову від депутатського мандату. Однак Ю.ТИМОШЕНКО вдалося переконати його, що це не варто робити, аби не розколювати БЮТ. Крім того, за словами О.ЛЯШКА, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що він стане заступником лідера фракції у ВР. «На жаль, єдине, що зробили, це – виключили мене з фракції. У Біблії написано: пробач їм – не відають, що творять», - сказав він. О.ЛЯШКО зауважив, що не збирається припиняти своєї політичної діяльності і поки що буде позафракційним. «Що буде завтра одному Богу відомо», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, у прес-службі фракції БЮТ поінформували, що рішення про виключення О.ЛЯШКА і С.ОСИКИ одноголосно ухвалили на засіданні фракції.

Вони виключені “за співпрацю з коаліцією більшості, зокрема, за голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет міністрів та регламент Верховної Ради України”, зазначає прес-служба.