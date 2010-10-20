Центрвиборчком просить КС розглянути його подання невідкладно

Центральна виборча комісія просить Конституційний Суд України невідкладно розглянути її подання щодо тлумачення ч.1 ст.76 Конституції 1996 року стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року, для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА журналістам після засідання ЦВК 19 жовтня.

«Строки є досить стислими і потрібно, щоб тут була визначеність в цьому питанні, то ми будемо просити Конституційний Суд, власне, про невідкладний розгляд цього питання», - сказав А.МАГЕРА.

Заступник голови ЦВК мотивував звернення до КС необхідністю виключити будь-які звинувачення на адресу ЦВК у бездіяльності чи протиправних діях.

«Центральна виборча комісія у своєму сьогоднішньому рішенні звернулась до Конституційного Суду України, склала текст відповідного подання з тим, щоб отримати остаточну відповідь Конституційного Суду і мати абсолютну впевненість у правоті тієї позиції, яку займе ЦВК, щоб потім не виникало будь-яких нарікань, щоб потім не було жодних звернень до адміністративних судів на дії ЦВК», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня заступник голови ЦВК А.МАГЕРА заявив, що чергові вибори до Верховної Ради, згідно з чинним законодавством, мають відбутися 27 березня 2011 року, тож парламентська виборча кампанія мали б розпочатися 27 листопада.

1 жовтня Конституційний суд України скасував зміни до Конституції, внесені у грудні 2004 року (так звану “політреформу”), якими термін повноважень ВР був збільшений з 4 до 5 років. У статті 77 чинної Конституції зазначено: “Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України”. Вибори до ВР 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року.