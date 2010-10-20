Харків хоче збудувати власний Діснейленд

У Харківській міській раді презентували макет майбутнього комплексу атракціонів і розваг, який заплановано розмістити в центральному парку міста ім. Горького, повідомляє ІМК з посиланням на прес-службу міськради.

У центрі цього комплексу, за інформацією прес-служби, буде величезне оглядове колесо. Також у парку планується кілька висотних атракціонів: "ланцюгові" каруселі й знамениті "американські гірки".

Передбачено будівництво атракціонів для малих дітей, спортивних кортів і комплексу для любителів екстремальних видів спорту. Вони будуть розташовані вздовж алеї в північній частині парку. У комплексі також буде піратський ставок з кораблем морських розбійників. У ставку можна буде плавати на човнах, а автодром імітуватиме частину справжнього міста.

"Харків був, є і буде першим, – заявив в.о. мера Харкова Геннадій КЕРНЕС на презентації проекту. – Цей парк передбачає зони відпочинку для всіх категорій людей – як для дітей різного віку, так і для дорослих і літніх осіб. Ми використовуємо всі можливості, в тому числі й залучимо приватних партнерів, щоб парк відкрився у 2012 році, хоча це дуже складно. Але головне – у нас є початок. Цей парк розваг незабаром з`явиться не на макеті, а в реальному житті. Упевнений, ніхто не залишиться розчарований. Думаю, я відвідуватиму цей парк разом зі своїми дітьми та онуками, коли він стане доступним для всіх харків`ян".

Як повідомлялося, перший символічний камінь майбутнього харківського "Діснейленду" у вигляді величезного кристалу заклали в.о. міського голови Г.КЕРНЕС і голова харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН – на честь Дня захисту дітей.