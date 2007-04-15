На з’їзді створили політичний блок «Народна самооборона Юрія Луценка»

Сьогодні під час міжпартійного з’їзду партії «Вперед, Україно!» та Християнсько-Демократичного Союзу було створено передвиборчий політичний блок «Народна самооборона Юрія Луценка», до який увійшли партія «Вперед, Україно!», ХДС і представники Громадянського руху «Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, на початку з’їзду, у якому беруть участь 240 делегатів, лідери вищевказаних політичних сил Віктор МУСІЯКА («Вперед, Україно!»), Володимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) та Юрій ЛУЦЕНКО («Народна самооборона») скріпили підписами акт про створення блоку.

На порядку денному з’їзду – обговорити політичні завдання блоку на позачергові вибори народних депутатів, затвердити виборчу програму і запропонувати кандидатів у народні депутати.