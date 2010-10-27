Яценюк вимагає від ГПУ покарати "нечуване шахрайство" з бюлетенями

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою терміново розслідувати справу про виявлення понад 180 тис. фальшивих виборчих бюлетенів у Івано-Франківській друкарні «Кубекс».

«Замовники та організатори цього злочину мають бути негайно викриті й притягнуті до кримінальної відповідальності», - заявив А.ЯЦЕНЮК учора в Івано-Франківську в інтерв’ю телекомпанії «Галичина», повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

«Це нечуване шахрайство - надрукували фальшивих бюлетенів на 20% виборців Івано-Франківщини. Логіка Партії регіонів зрозуміла - виграти чесно на Галичині не вдасться, стандартні обсяги фальсифікацій на рівні 5% результату не змінять, тому в хід іде безцеремонна спроба кардинально спотворити волевиявлення на Прикарпатті. Але їм це не вдасться, більш того - їм це так не минеться», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК заявив, що, по-перше, «Фронт Змін» захищатиме результат, на кожній дільниці працюватимуть спостерігачі від партії, її представники в комісіях слідкуватимуть за підрахунком голосів і обов’язково отримають протокол із мокрою печаткою для проведення паралельного підрахунку. «А по-друге - я вимагатиму якнайшвидшого розслідування цієї справи правоохоронними органами», - заявив лідер партії.

Як повідомляв УНІАН, фальшиві виборчі бюлетені були виявлені в Івано-Франківську в приміщенні друкарні "Кубекс 25 жовтня.

Голова Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії Олег ПИЛИП’ЮК заявив, що ці бюлетені є технічним браком.

За його словами, члени обласної виборчої комісії склали акт про виявлені надлишки та технологічні відходи бюлетенів і знищили близько 190 тис. технічно зіпсованих бланків: понад 111 тисяч по багатомандатному виборчому округу і 80 тисяч бюлетенів по мажоритарних виборчих округах.