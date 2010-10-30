В Україні - “день тиші”

В Україні сьогодні “день тиші” перед місцевими виборами.

Згідно з виборчим законодавством, опівночі з п`ятниці на суботу за місцевим часом набуває чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації.

Ця доба "тиші" дається виборцям для того, щоб вони могли прийняти рішення про свій вибір свідомо, без будь-якого впливу чи тиску.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбудуться 31 жовтня 2010 року.