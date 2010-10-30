Голова ЦВК проведе брифінг

Інформація Секретаріату Комісії

Завтра, 31 жовтня, об 11.00 відбудеться брифінг голови Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА. Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, захід відбудеться у прес-центрі Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх). Акредитація на захід триватиме до 17.00 30 жовтня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter