У CIS-EMO не бачать сенсу «гнати» на українські вибори сотні експертів

У Європі зберігається дуже пильна увага до виборів в Україні.

Про це сказав представник місії міжнародних спостерігачів CIS-EMO, екс-прем`єр міністр Словаччини Ян ЧАРНОГУРСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Регіональні вибори, звичайно ж, менш значущі для міжнародних місій, ніж парламентські і президентські. Тому цього разу немає необхідності везти до України сотні експертів. Водночас, сама наявність міжнародних спостерігачів на регіональних виборах в Україні свідчить, що у Європі до вашої країни зберігається дуже пильна увага. Я не пам`ятаю, щоб міжнародні спостерігачі приїжджали на вибори в якісь інші країни Європи», - підкреслив Я.ЧАРНОГУРСЬКИЙ.

У свою чергу виконавчий директор Місії міжнародних спостерігачів CIS-EMO Марина КОЧЕТКОВА відзначила, що у “день тиші” перед виборами на 11.00 дані про жодне порушення виборчого законодавства від спостерігачів не надходили. Вона також відзначила, що виборчі комісії до виборів готові.

Російський політолог Володимир АРТЕМЕНКО, який також є учасником місії, відзначив спокійну обстановку в Україні. На його думку, якихось порушень, які можуть вплинути на підсумки голосування, в Україні не зафіксовано.

Місію CIS-EMO на регіональних виборах в Україні представляють 42 спостерігачі.