ЦВК розглядає скарги на тервиборчкоми: у більшості випадків відмовлятимуть?

Центральна виборча комісія сьогодні в режимі засідання розглядає скарги, які надходять від суб’єктів виборчого процесу на бездіяльність територіальних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

«Сьогодні ми працюємо в поточному режимі, ми сьогодні скарги розглядаємо», - сказав В.ШАПОВАЛ.

У свою чергу заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що в основному учасники виборчого процесу скаржаться на дії територіальних виборчих комісій.

«Але дії територіальних виборчих комісій, згідно з законом, мають оскаржуватися в суді, а не в Центральній виборчій комісії. ЦВК може розглядати тільки скарги на бездіяльність територіальних виборчих комісій. В основному таких скарг немає, оскільки скаржаться все ж таки на дії або рішення ТВК», - пояснила вона.