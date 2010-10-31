"За Україну!" зафіксувала 1153 порушення

На момент завершення голосування на гарячу лінію штабу партії «За Україну!» від спостерігачів та кандидатів надійшло 1 тис. 153 повідомлень про порушення виборчого законодавства по всій Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», близько половини порушень стосуються відсутності в місцях голосування інформаційних матеріалів про кандидатів в депутати від партії «За Україну!».

Також зафіксовано випадки підкупу виборців, голосування людей по кілька разів на різних дільницях, факти недопуску спостерігачів від партії «За Україну!» до місць голосування.

На виборчих дільницях також спостерігалася наявність зайвих виборчих бюлетенів, випадки навмисного псування бюлетенів, незаконного виключення представників партії «За Україну!» зі складу виборчих комісій, затримки з відкриттям виборчих дільниць.

Окрім того, зафіксовано численні порушення щодо невчасної видачі бюлетенів, втручання в діяльність офіційних спостерігачів. Зафіксовано помилки у прізвищах кандидатів, випадки голосування в одній кабінці кількох осіб одночасно, заповнення бюлетенів поза межами кабінок.