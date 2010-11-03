Добкін: 2004 рік не повториться

Партія регіонів отримала більшість депутатських мандатів в усіх місцевих радах Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації, голова Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН, посилаючись на результати підрахунку голосів за всіма виборчими протоколами із «мокрою» печаткою, які він має в своєму розпорядженні.

За словами М.ДОБКІНА, зі 136 депутатських місць у Харківській обласній раді Партія регіонів матиме 91 депутата. Зі 100 депутатських місць в Харківській міській раді регіонали матимуть 69 депутатів. Крім цього, за словами губернатора, більшість Партія регіонів матиме в усіх міських і районних радах Харківської області.

«Ця більшість дозволить нам фактично самостійно, без інших політичних сил, ухвалювати рішення, обирати керівні посади і в подальшому працювати», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зауважив, що з 6 міст обласного значення міських голів-представників Партії регіонів матимуть 5 міст, а в Лозовій швидше за все переможе представник Партії промисловців і підприємців України, яка є «по духу» близькою до Партії регіонів.

М.ДОБКІН зауважив, що на разі ще “не готові результати підрахунку голосів по сільським та селищним головам”.

Говорячи про одномандатні виборчі округи з виборів депутатів до Харківської обласної ради, М.ДОБКІН підкреслив, що тут Партія регіонів отримала підтримку приблизно 80% виборців і з 68 депутатів-мажоритарників облради 56 будуть членами Партії регіонів. У Харківську міську раду за мажоритарною системою Партія регіонів отримала підтримку 90% виборців.

За даними М.ДОБКІНА, до обласної ради ввійдуть 5 політичних партій, решта 30 політичних партій, що балотувалися до облради, не подолали тривідсотковий бар’єр.

М.ДОБКІН наголосив, що в порівнянні з місцевими виборами 2006 року підтримка Партії регіонів у Харківській області значно зросла.

Коментуючи заяви деяких політичних сил про можливість перерахунку голосів, М.ДОБКІН акцентував, що «все це технології, спроби затримати, розтягнути виборчих процес».

«Ми впевнені в усіх протоколах, які є, все інше – це спроба затримати вибори. 2004-й рік в найгіршому його розумінні не повториться», - підкреслив М.ДОБКІН.