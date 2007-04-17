Лідери опозиції закликають Президента відкликати суддів КС (доповнена)

Лідери опозиції – лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, голова фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО - закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА відкликати суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Ю.ТИМОШЕНКО на прес-конференції в УНІАН, виголошуючи звернення опозиційних сил, підписане, крім неї, Ю.ЛУЦЕНКОМ та В.КИРИЛЕНКОМ.

“У цей доленосний для країни час, закликаємо Вас стати на захист державності, суверенітету України, конституційних прав і свобод громадян”, - наголошується в звернені до Президента. “Сьогодні настав час, коли Ви зобов’язані виконувати присягу, дану Українському народу – українська державність та український народ в небезпеці. Влада в Україні узурпована на основі небаченої в світі політичної корупції. Одним із головним чинників існуючої більшості є підкуп і шантаж“, - зазначається в документі.

У зверненні наголошується, що сьогодні від рішення Конституційного Суду залежить надзвичайно багато для долі українського народу, але, автори звернення констатують, що, на жаль, КС не є незалежним: “На жаль, але ми мусимо констатувати, що КС не є взірцем ні справедливості, ні не підкупності, він не є ні моральним, ні професійним авторитетом сьогодні в суспільстві. Головна небезпека для Української держави та її народу виходить сьогодні саме з Конституційного Суду України””. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що Конституційний Суд складений за партійно-політичним принципом, зокрема, там є представники СПУ, КПУ і Партії регіонів, які «у своїй діяльності керуються не Конституцією, а волею своїх партійних вождів”.

Також Ю.ТИМОШЕНКО нагадала про дані СБУ щодо майна на суму 12 млн. доларів, що належить родичам судді КС Сюзанни СТАНІК, яка є доповідачем у КС, котрий розглядає подання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради. Також Ю.ТИМОШЕНКО нагадала про тиск, який чиниться на суддів. У зверненні наголошується, що прем’єр-міністр і представники коаліції заявляють, що не будуть виконувати указ Президента про розпуск парламенту, поки не буде рішення Конституційного Суду. «Пояснюється лише тим, що вони наперед знають, яким буде рішення, винесене суддями КС, які їм належать на правах приватної власності», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Підсумовуючи вищесказане, опозиція вважає, що КС не здатний прийняти об’єктивне, правосудне рішення, і тому закликає Президента відкликати суддів КС.

“І ми, звертаючись до Президента, вимагаємо негайно відкликати усіх суддів КС, які були призначені Президентом за його квотою, і не покривати участю президентських представників цей ганебний фарс, який сьогодні відбувається в КС”,- наголошується в документі

Ю.ТИМОШЕНКО зауважує, що на переконання опозиції існуюча гостра політична криза повинна бути врегульована українським народом на позачергових виборах, “а не десятком визначених для цього людей”.