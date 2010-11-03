ПР вперше зайде в Івано-Франківську область

Партія регіонів вперше буде представлена в Івано-Франківській обласній раді.

Як передає кореспондент УНІАН, за оперативними даними з районних і міських теритріальних виборчих комісій, за партійними списками на виборах до Івано-Франківської обласної ради за Партію регіонів проголосували 45 тисяч 705 виборців або 7,18%.

Найбільше голосів набрала ВО «Свобода», за яку проголосували 91 тисяча 200 виборців або 14,3%.

Другою йде «Батьківщина», за яку проголосували 84 тисяч 700 виборців або 13,3%.

За «Фронт Змін» віддали голоси 75 тисяч 263 виборця або 11,8%, за «Нашу Україну» - 45 тисяч 400 виборців або 7,1%, за Українську народну партію - 24 тисячі 484 виборця або 3,8%, за Українську партію - 21 тисяча 900 виборців або 3,44%, за Народний рух України - 19 тисяч 659 виборців або 3,09%, за «УДАР» - 18 тисяч 353 виборця або 2,88%.

Решта партій, за попередніми даними, не долають 3% бар’єр.

Довідка УНІАН. До Івано-Франківської обласної ради буде обрано 114 депутатів: 57 за партійними списками і 57 у мажоритарних округах.

Всього на Прикапатті взяв участь у голосуванні 636 тисяч 871 виборець з 1 млн. 71 тисячі 842 внесених у списки виборців.

До Івано-Франківської облради балотувалося 36 політичних партій.