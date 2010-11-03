БЮТ вимагає створення ТСК з розслідування порушень під час виборів
10:20, 03 листопада 2010Політика
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Сас пояснив, чому блокують
Фракція БЮТ вимагає включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради і голосування за проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів порушень під час виборчої кампанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат від БЮТ Сергій САС.
За його словами, також фракція наполягає на виконанні всіх вимог, про які йшлося під час Погоджувальної ради і на яких наполягала опозиція.
Як повідомляв УНІАН, трибуна та президія парламенту заблоковані депутатами від БЮТ.
Сьогодні у ВР мав би бути день опозиції (парламентської меншості), хоча цей день законом про Регламент Верховної Ради не передбачений.
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