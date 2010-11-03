Українців «ощасливлять»: прожитковий мінімум буде 963 гривні

У 2011 році розмір прожиткового мінімуму буде збільшено з 888 грн. в 2010 році до 963 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА.

Такий розмір прожиткового мінімуму буде передбачений у проекті бюджету наступного року, над яким працює уряд, зазначив він.

«У 2009 році прожитковий мінімум складав 675 грн., у 2010-му – 888 грн., в 2011-му прожитковий мінімум становитиме 963 грн.», - сказав В.НАДРАГА.