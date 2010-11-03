Янукович каже, що Медведько сам попросив його зняти

Олександр МЕДВЕДЬКО сам попросив звільнити його з посади генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Луганську, де перебуває з робочою поїздкою.

Відповідаючи на запитання про призначення нового генерального прокурора, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що О.МЕДВЕДЬКО є досвідченим керівником, який все життя присвятив роботі в органах прокуратури.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сам О.МЕДВЕДЬКО попросив його перевести на іншу роботу.

При цьому глава держави наголосив на необхідності модернізації органів прокуратури і ротації кадрів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні ще не ухвалене остаточне рішення про подальше місце роботи О.МЕДВЕДЬКА, але зрозуміло, що він працюватиме на досить високому рівні.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що сьогодні підписав подання до Верховної Ради про призначення нового генерального прокурора України. За його словами, після порад особисто з О.МЕДВЕДЬКОМ та з іншими фахівцями, вони дійшли висновку, що на цьому посту дуже важливо мати спадкоємність, і тому В.ЯНУКОВИЧ зупинився на кандидатурі першого заступника О.МЕДВЕДЬКА Віктора ПШОНКИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, Президент України В.ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради письмове подання про призначення В.ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.

Перед цим, у зв’язку із завершенням терміну повноважень В.ЯНУКОВИЧ звільнив О.МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.