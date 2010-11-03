У Тимошенко кажуть, що регіонали вигнали пресу з засідання ОВК

Народні депутати від Партії регіонів вигнали усіх представників ЗМІ, які були присутні на сьогоднішньому засіданні Рівненської обласної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

“На засідання ОВК приїхали чотири народні депутати від Партії регіонів, один з них Павло СУЛКОВСЬКИЙ. «Регіонали», використовуючи непарламентські висловлювання, вигнали усіх представників ЗМІ з засідання ОВК та перешкоджають народному депутату від БЮТ Юрію ПРОКОПЧУКУ потрапити у приміщення, де відбувається засідання комісії”, йдеться у повідомленні.

«Закрившись разом з членами комісії в кімнаті, «регіонали» тепер спокійно можуть зайнятись фальсифікаціями», - зазначив Ю.ПРОКОПЧУК.

Він повідомив, що у ряді одномандатних мажоритарних округів з виборів депутатів Рівненської обласної ради, де перемагають кандидати від партії «Батьківщина», влада планує провести «перерахунки» бюлетенів, аби спотворити волевиявлення виборців і таким чином забезпечити перемогу представників Партії регіонів.