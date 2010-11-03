У ЄЦ пояснили, чому вони не підписались під ініціативою Тимошенко

Партія “Єдиний Центр” поки не ухвалила жодного рішення щодо оцінки перебігу та результатів місцевих виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Згідно з повідомленням, “Єдиний Центр” не підписував заяву низки партій про визнання недемократичними виборів до місцевих органів влади. Підпис під відозвою народного депутата, члена “Єдиного Центру” Михайла ПОЛЯНЧИЧА засвідчив його особисте ставлення до цього питання.

У прес-службі нагадали, що згідно із статутними положеннями “Єдиного Центру” підписувати всі політичні документи від імені партії може виключно голова Колегії лідерів партії за дорученням колегії. До грудня ці функції виконує Ігор ПОПОВ.

“На сьогодні керівні органи “Єдиного Центру” не ухвалювали жодних рішень щодо оцінки перебігу та результатів минулої виборчої кампанії. Відповідно, не підписувалися і жодні заяви з цього приводу”, – йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що водночас це не означає, що “Єдиний Центр” визнає місцеві вибори демократичними, чесними та відкритими. Від імені партії до міжнародних організацій і посольств провідних країн світу були направлені офіційні листи з аналізом численних фактів порушень законодавства з боку органів влади, застосування адміністративного ресурсу та порушення принципу рівності учасників виборів.

Прес-служба повідомила, що зараз “Єдиний Центр” узагальнює наявну інформацію про хід виборчої кампанії і оприлюднить свою позицію. При цьому партія спиратиметься на власні висновки, а не оцінки інших політичних сил, які керуються своїми кон’юнктурними інтересами.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада опозиційні партії виступили зі спільною заявою про те, що місцеві вибори, які відбулися в Україні 31 жовтня, не були демократичними та вільними, вони не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам, в багатьох регіонах країни їх результати спотворені. Під текстом заяви підписались представники партій “Батьківщина”, “Реформи і порядок”, Народний Рух України, “Народна самооборона”, Партії захисників Вітчизни, “Українська платформа”.

Сьогодні на брифінгу у парламенті перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що цю заяву підписали вже 10 політичних партій, серед яких назвав “Єдиний Центр”.