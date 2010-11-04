Рух: демократію в Україні треба рятувати

Народний Рух України закликає демократичні сили до консолідованої боротьби зі владою, яка “провалила тест на демократичність” під час місцевих виборів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ щодо місцевих виборів.

В Народному Русі України вважають, що 31 жовтня 2010 року в Україні відбулися “вибори без виборів”.

“Хоч на сьогодні відомі лише попередні результати, в той же час вже зараз необхідно дати об’єктивну оцінку тій містифікації і маніпуляціям, що влаштувала Партія регіонів. Починаючи зі скасування виборів, що мали відбутися у травні, і прийняття недемократичного закону про місцеві вибори, вся кампанія характеризувалась відсутністю рівних умов між суб’єктами виборчого процесу”, - зазначають в НРУ.

У партії вважають, що головними ознаками місцевих виборів 2010 року було формування територіальних і дільничних виборчкомів, в яких абсолютну більшість отримували “регіонали” та їх сателіти-прислужники”, розміщення Партії регіонів повсюдно під №1 в бюлетенях, “нарізання” мажоритарних округів виключно під “біло-синіх кандидатів”, застосування повального адміністративного ресурсу з боку партії влади.

Крім того, в НРУ наголошують, що під час виборчої кампанії “в хід було запущено безліч інших технологій – створення опозиційних партій-клонів, масовий друк фальсифікованих бюлетенів, підкуп виборців, “каруселі”, вкидання бюлетенів у скриньки, штучні помилки у бюлетенях і черги на дільницях, відсутність інформації про кожного кандидата на дільницях тощо”.

“Все це владою було зроблено з єдиною метою – нівелювати сутність місцевого самоврядування і створити придаток до президентської владної вертикалі на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ”, - заявляють у Народному Русі України.

В НРУ підкреслюють, що більшість громадян, спостерігаючи за цією ситуацією, просто відмовились брати участь у “спектаклі влади”. “Хоча сьогодні і досі відсутня повна інформація щодо явки українців на виборчі дільниці, паралельні підрахунки демонструють, що народ проігнорував вибори 31 жовтня. Участь у волевиявленні взяло менше 50% виборців, а в деяких населених пунктах цей показник падає нижче 30%. Тобто люди розуміють логіку влади, що “неважливо хто як голосує, а важливо, хто як рахує”, - йдеться у заяві.

”Фальсифікації в Україні продовжуються і сьогодні там, де ще продовжуються підрахунки”, - вважають в НРУ.

Народний Рух України заявляє, що в Україні відбулися вибори, які не відповідають демократичним стандартам і містили фальсифікації.

“Ми вимагаємо прийняти виборчий кодекс, який поставить всіх суб’єктів виборчого процесу в рівні умови, а також дозволить проводити вільне волевиявлення і убезпечить від частих змін правил проведення виборів у залежності від політичної кон’юнктури”, - наголошується у заяві.

Водночас НРУ вкотре закликає демократичні сили до консолідації зусиль “у боротьбі із антиукраїнською владою”. “Сьогоднішня ситуація з місцевими виборами – це також і віддзеркалення розпорошеності націонал-демократичного табору. Всі, хто вважає себе патріотами, повинні відкинути власні дрібні амбіції. Демократію в Україні потрібно рятувати!” - закликає Народний Рух.