Рух: демократію в Україні треба рятувати
Заява НРУ щодо місцевих виборів
Народний Рух України закликає демократичні сили до консолідованої боротьби зі владою, яка “провалила тест на демократичність” під час місцевих виборів.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ щодо місцевих виборів.
В Народному Русі України вважають, що 31 жовтня 2010 року в Україні відбулися “вибори без виборів”.
“Хоч на сьогодні відомі лише попередні результати, в той же час вже зараз необхідно дати об’єктивну оцінку тій містифікації і маніпуляціям, що влаштувала Партія регіонів. Починаючи зі скасування виборів, що мали відбутися у травні, і прийняття недемократичного закону про місцеві вибори, вся кампанія характеризувалась відсутністю рівних умов між суб’єктами виборчого процесу”, - зазначають в НРУ.
У партії вважають, що головними ознаками місцевих виборів 2010 року було формування територіальних і дільничних виборчкомів, в яких абсолютну більшість отримували “регіонали” та їх сателіти-прислужники”, розміщення Партії регіонів повсюдно під №1 в бюлетенях, “нарізання” мажоритарних округів виключно під “біло-синіх кандидатів”, застосування повального адміністративного ресурсу з боку партії влади.
Крім того, в НРУ наголошують, що під час виборчої кампанії “в хід було запущено безліч інших технологій – створення опозиційних партій-клонів, масовий друк фальсифікованих бюлетенів, підкуп виборців, “каруселі”, вкидання бюлетенів у скриньки, штучні помилки у бюлетенях і черги на дільницях, відсутність інформації про кожного кандидата на дільницях тощо”.
“Все це владою було зроблено з єдиною метою – нівелювати сутність місцевого самоврядування і створити придаток до президентської владної вертикалі на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ”, - заявляють у Народному Русі України.
В НРУ підкреслюють, що більшість громадян, спостерігаючи за цією ситуацією, просто відмовились брати участь у “спектаклі влади”. “Хоча сьогодні і досі відсутня повна інформація щодо явки українців на виборчі дільниці, паралельні підрахунки демонструють, що народ проігнорував вибори 31 жовтня. Участь у волевиявленні взяло менше 50% виборців, а в деяких населених пунктах цей показник падає нижче 30%. Тобто люди розуміють логіку влади, що “неважливо хто як голосує, а важливо, хто як рахує”, - йдеться у заяві.
”Фальсифікації в Україні продовжуються і сьогодні там, де ще продовжуються підрахунки”, - вважають в НРУ.
Народний Рух України заявляє, що в Україні відбулися вибори, які не відповідають демократичним стандартам і містили фальсифікації.
“Ми вимагаємо прийняти виборчий кодекс, який поставить всіх суб’єктів виборчого процесу в рівні умови, а також дозволить проводити вільне волевиявлення і убезпечить від частих змін правил проведення виборів у залежності від політичної кон’юнктури”, - наголошується у заяві.
Водночас НРУ вкотре закликає демократичні сили до консолідації зусиль “у боротьбі із антиукраїнською владою”. “Сьогоднішня ситуація з місцевими виборами – це також і віддзеркалення розпорошеності націонал-демократичного табору. Всі, хто вважає себе патріотами, повинні відкинути власні дрібні амбіції. Демократію в Україні потрібно рятувати!” - закликає Народний Рух.