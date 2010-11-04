Пшонка прогнозує розкриття справи про зникнення Климентьєва
Багато версій...
|Віктор ПШОНКА
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів.
Він нагадав, що правоохоронні органи порушили кримінальну справу про зникнення журналіста, і її розслідування триває.
«У місті Харків працює потужна слідчо-оперативна група з керівників МВС, з центрального апарату і центрального апарату Генпрокуратури», - сказав В.ПШОНКА.
Він зазначив, що кримінальна справа «розслідується професійно і, я думаю, що буде успіх по розкриттю цього злочину».
«Але, повірте, там є багато версій, і вони відпрацьовуються, і для цього потрібен час», - додав В.ПШОНКА.
Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.
17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.
За словами А.МОГИЛЬОВА, слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста.
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