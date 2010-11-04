РФ заборонами на експорт «заганяє» Україну в митний союз?

Заборони на експорт української агропродукції до Росії спрямовані на те, щоб змусити Україну вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, пише тижневик «Коментарі:».

Видання наводить офіційні дані Россільгоспнагляду, згідно з якими з 15 м’ясопереробних підприємств України, що мали право на постачання продукції до РФ, сьогодні залишилося тільки 3, із 14 молочних - 10.

Останньою жертвою Россільгоспнагляду, як повідомляв УНІАН, став найбільший український виробник курятини («Миронівський хлібопродукт»). Офіційна версія російських контролерів - порушення ветеринарно-санітарних вимог.

Українські експерти, опитані «Коментарями:», переконані, що причіпки Россільгоспнагляду мають, скоріше, політичний характер, ніж економічний. «Якість української продукції не поступається російській. Проте ветеринарна служба в РФ — чудовий інструмент тиску на сусідні країни», — пояснює керівник аналітичного департаменту «консалтингового агентства» «ААА» Марія КОЛЕСНИК.

Крім того, відзначає тижневик, Митний союз здатний перекрити Україні доступ до ринку Казахстану, куди сьогодні поставляється 53% від усього експорту української курятини.

«Зона ризику пов’язана не з казахською владою, а з тим, що Росія отримала право «викручувати руки» компаніям, які працюють з цією країною. Прецеденти відкликання м’яса птиці, призначеного для Казахстану, яке не сподобалося Россільгоспнагляду, цього року вже були», -- відзначила М.КОЛЕСНИК.