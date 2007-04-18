Суддя КС Сюзанна Станік дала ляпас бютівцю Михайлу Волинцю
11:32, 18 квітня 2007Політика
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Боротьба біля КС
Судді-доповідачеві Сюзанні Станнік шкода, що «СБУ оцінює мене в 12 мільйонів - я коштую 120 мільярдів». Як передає кореспондент From-UA, про це вона заявила перед будівлею КС.
Її, як і решту суддів КС, що не могли потрапити на засідання КС, не пускали в приміщення депутати від БЮТ і «Нашої України».
Бютівець Михайло Волинець, який особисто не пропускав Станік в будівлю КС, одержав від судді декілька ляпасів.
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