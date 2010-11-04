У Луганську прокуратура вилучила бюлетені і протоколи з трьох дільниць

У Луганську співробітники прокуратури вилучили мішки з бюлетенями та протоколи про результати голосування з трьох дільниць.

Як повідомили УНІАН у Громадянській мережі “Опора”, 3 листопада після отримання скарги представників КПУ щодо фальсифікацій на трьох виборчих дільницях № 138,139,141 слідчі Луганської обласної прокуратури прибули в Жовтневу районну територіальну виборчу комісію в м. Луганськ.

Представники КПУ повідомили правоохоронцям та спостерігачам “Опори” про те, що результати голосування по цих дільницях, які записані в протоколах з мокрими печатками, не збігаються з офіційними результатами виборів, які були зачитані в районній територіальній виборчій комісії.

Слідчі прокуратури підтвердили розбіжності у протоколах, отриманих спостерігачами КПУ, та у протоколах, переданих в районну ТВК. Також прокуратурою встановлено, що на одному з мішків з бюлетенями було порушено пломбування.

Представники прокуратури заявили журналістам та членам ТВК, що вилучають мішки з бюлетенями та протоколи з цих трьох дільниць для проведення подальших слідчих дій. На інших дільницях прокуратура порушень не знайшла.

У коментарі спостерігачам “Опори” голова Жовтневої районної ТВК в м.Луганськ Валентина ЗЕЛЕНСЬКА заявила: «Районна ТВК приймає та фіксує ті протоколи, які отримує від голів ДВК. Чому є розбіжності в протоколах, я не можу коментувати. Це може говорити про те, що протокол, який надали спостерігачі КПУ, – підроблений. Або про те, що підроблений протокол самої ДВК. Встановленням істини має займатись слідство. Єдине, що я можу констатувати: втручання народного депутата України від КПУ КІЛІНКАРОВА в діяльність ТВК блокує її нормальну роботу».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада лідер луганських комуністів, народний депутат, кандидат на посаду мера Луганська Спиридон КІЛІНКАРОВ заявив, що виборчі комісії фальсифікують результатів виборів у місті. Того ж дня комуністи провели попереджувальний мітинг і подали заявку на проведення безстрокової акції протесту проти фальсифікацій.

Також С.КІЛІНКАРОВ заявив, що комуністи не визнають результати виборів до Луганської міської ради і на посаду Луганського міського голови, якщо навіть їх кандидат виграє.