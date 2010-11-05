Результати виборів до Сумської облради

У Сумській області Партія регіонів одержала більшість депутатських місць в обласній раді: за попередніми результатами підрахунку голосів у Сумську облраду від ПР проходить 51 депутат із 100. Про це журналістам повідомив голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

«Результати голосування в області сталі підтвердженням того, що нам вдалося повернути довіру людей до влади», - зазначив губернатор.

«В області були створені всі умови для прозорої, чесної боротьби всіх політичних сил. Виборчий процес здійснювався в рамках законності, публічності і відкритої конкуренції з наданням рівних прав і можливостей кожному учаснику виборчих перегонів», - підкреслив Ю.ЧМИРЬ.

Він відзначив, що Сумську міську ТВК очолювала представник опозиції Людмила САЙКО.

«Перше місце по виборах в облраду зайняла Партія регіонів з результатом 22,9%, друге – партія «ВО «Батьківщина» – 20,2 %, третє – «Фронт Змін» - 6,3 %, четверте – партія «Рідне місто» з результатом 5,6 %, п`яте – КПУ з 5,4 % і шосте – «Сильна Україна», – розповів Ю.ЧМИРЬ.

При цьому він уточнив, що оприлюднені результати не є офіційними, оскільки ще продовжується підрахунок голосів.

Крім того, по мажоритарних округах у Сумську облраду було обрано 33 депутати від ПР, 5 – від «ВО «Батьківщина», 2 – від партії «За Україну!», ще ряд партій делегували туди по одному депутату.

Таким чином, ПР матиме в Сумській облраді 51 депутата із 100, що дасть їй можливість одноосібно приймати рішення.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою інформацією явка виборців у Сумській області склала 48,7%.