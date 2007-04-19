Янукович поїхав до Польщі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув офіційним візитом до Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, у поїздці прем`єра супроводжують міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Анатолій КІНАХ, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, голова Державної митної служби Олександр ЄГОРОВ, голова правління ВАТ «Укртранснафта» Ігор КІРЮШИН, а також народний депутат України Ганна ГЕРМАН. Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК не бере участі у поїздці, як планувалася. Замість нього МЗС представляє заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.

Під час візиту запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з головою Ради Міністрів Республіки Польща Ярославом КАЧИНСЬКИМ і з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

Заплановані також українсько-польські переговори у розширеному складі під головуванням В.ЯНУКОВИЧА та Я.КАЧИНСЬКОГО.

Під час візиту прем`єр-міністр України планує дати інтерв’ю польському телебаченню.

Також В.ЯНУКОВИЧ покладе квіти до Могили невідомого солдата у Варшаві.