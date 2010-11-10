Льовочкін: у 2011 році вибори у ВР проводити буде «технічно» складно

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що проведення виборів до Верховної Ради у 2011 році буде «технічно» складним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

При цьому С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що рішення відносно дати проведення парламентських виборів можна буде ухвалювати лише після відповідних роз’яснень Конституційного Суду.

Політик нагадав, що сьогодні про таку позицію заявив і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Водночас на запитання щодо проведення парламентських виборів у 2011 році, якщо так визначить КС, глава Адміністрації Президента зауважив: «Технічні проблеми будуть”. “Тому що перше питання - це створення виборчого закону; друге питання - це початок процедури виборів; третє питання - це початок фінансування процедури виборів, адже це бюджетна тематика. Проблем не буде мало»», - пояснив свою позицію С.ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він також повідомив, що за результатами сьогоднішнього засідання робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори глава держави доручив розпочати роботу щодо підготовки нових редакцій законів: «Про вибори народних депутатів України»; «Про вибори Президента України»; «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» - з перспективою упорядкування цього законодавства до Виборчого кодексу.

С.ЛЬОВОЧКІН також заявив, що особисто Президент В.ЯНУКОВИЧ виступає за запровадження в державі змішаної системи під час виборів до Верховної Ради.

Глава Адміністрації Президента пояснив, що позиція В.ЯНУКОВИЧА з цього питання ґрунтується на тому, що така модель виборчої системи витікає з Конституції України, а також відображає побажання самих виборців.

«Коли люди кажуть: ми свого депутата не бачили», - зазначив він.