Мороз думає, що опозиція блефує

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не вірить у можливість відкликання депутатів «Нашої Україні» та БЮТ з парламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

«Самих заяв (від депутатів – УНІАН) ні я не бачив, ні в Секретаріаті ВР їх немає, і я не думаю, що вони там з’являться», – сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що такі заяви про можливість відкликання депутатів лунали неодноразово, однак жодного разу погрози про відкликання депутатів не були втілені в життя.

«Треба мати на увазі і ще одну деталь: депутат, який припиняє свої повноваження на основі дострокового припинення повноважень парламенту, втрачає усі переваги порівняно з тим, що має той депутат, який залишається до відповідного складання каденції ВР. Я думаю, що для прагматичних депутатів це буде визначальним чинником, що впливатиме на їхнє рішення», - сказав О.МОРОЗ.