Кінах: не можна створювати ситуацію “стінка на стінку”

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ вважає, що рішення Конституційного Суду має виконуватися незалежно від того, подобається воно комусь чи ні.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу “Профіль”.

Відповідаючи на запитання, яким має бути вихід з протистояння Президента, Верховної Ради та уряду, А.КІНАХ відповів: «Не можна створювати ситуацію “стінка на стінку". Необхідно дати людям можливість зробити усвідомлений вибір. Щоб не можна було поставити під сумнів легітимність виборів, їхні результати».

«Гадаю, що сьогодні треба зробити все, щоб на основі діалогу вийти на ті рішення, в основі яких лежать інтереси країни. Ніхто не боїться виборів. Головне -- розуміти, яка мета. І що буде після виборів», - підкреслив міністр економіки.

На його думку, не можна формувати політику політичної конкуренції на принципах руйнування, поглиблення протистояння. «Найоптимальнішим для України є шлях -- у 2009 році вибори президента, в 2011-у -- вибори парламенту. Працюйте, йдіть до людей, доводьте свою дієздатність. Прийде час, і українські виборці скажуть своє слово. І як вони скажуть, так і має бути», - сказав А.КІНАХ.