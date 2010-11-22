Льовочкін радить підприємцям набратися терпіння - Янукович ще не читав кодекс

Керівник Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН запевняє, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ розгляне звернення підприємців, які виступають проти набуття чинності нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив у коментарі журналістам сьогодні у Брюсселі.

«Звернення пікетувальників у відповідності з чинним законодавством зареєстровано в Адміністрації Президента і буде розглянуто главою держави», - зазначив він.

Водночас С.ЛЬОВОЧКІН звернув увагу, що Податковий кодекс, який було ухвалено 18 листопада, ще не надійшов на розгляд Президента України з Верховної Ради.

«Тому на сьогодні у Президента немає юридичних підстав для ухвалення свого рішення щодо цього закону», - зауважив глава АП.

«Ми радимо усім небайдужим до цього питання набратися терпіння і дати можливість Президенту України ознайомитися з остаточним текстом ухваленого Податкового кодексу для прийняття рішення», - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого ходили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.