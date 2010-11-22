Підприємці будуть ночувати на Майдані

Учасники акції протесту проти підписання Податкового кодексу Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ збираються вирушити з Майдану Незалежності до вулиці Банкової, де знаходиться Адміністрація Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції протесту закликали мітингувальників впродовж 15 хвилин зібратися на вул. Інститутській для того, щоб рушити на вулицю Банкову.

Крім того, організатори закликали мітингувальників залишатися на Майдані Незалежності на всю ніч і розбивати намети.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію зранку на Майдані Незалежності, після чого ходили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.