Яценюк пропонує Януковичу зустрітися

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК хоче особисто зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, щоб донести свою позицію щодо неможливості підписання главою держави закону про Податковий кодекс.

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі радіо «Свобода».

«Той багатотисячний мітинг на Майдані, який відбувається зараз, – це акція виживання мільйонів людей, які не хочуть нічого просити у держави, а хочуть самостійно заробляти для себе і своїх сімей. Чому малий бізнес має платити непомірні податки в той час, як для великого бізнесу залишили можливість виводити гроші в офшори, не платячи державі нічого?», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що як народний депутат пропонував зняти цей Податковий кодекс з розгляду Верховної Ради: «Моя пропозиція навіть не була поставлена на голосування. Тому я закликав Президента ветувати цей Податковий кодекс. І сьогодні публічно звертаюся до Віктора ЯНУКОВИЧ з проханням про зустріч. Я хочу особисто донести Президентові свою позицію, чому на цей дискримінаційний кодекс має бути накладено вето».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо його зустріч та акції протесту тисяч людей переконають Президента, що такий Податковий кодекс не повинен набути чинності, це буде перший реальний діалог влади з опозицією. “Якщо ж Податковий кодекс буде підписаний, це означатиме, що діалогу не буде. І цілком ймовірно, що ситуація в Україні розвиватиметься не еволюційним, а революційним шляхом», - сказав лідер «Фронту Змін».