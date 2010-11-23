Янукович: ціле покоління бюрократів створило свій бізнес на корупції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав протестуючих підприємців корупціонерами.

Про це він заявив в інтерв’ю британській “Financial Times” під час свого перебування в Брюсселі.

“Ми зараз маємо ціле покоління бюрократів, які створили свій власний бізнес на грунті корупції”, - сказав український Президент.

“Демократія – це, передусім, порядок і верховенство закону”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Це інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧ дав вже після саміту Україна-ЄС.

Перед тим, як повідомляв УНІАН, на спільній з лідерами ЄС прес-конференції по завершенню саміту український Президент пообіцяв на цьому тижні зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.

«Я завжди реагував на будь-які питання, за якими до мене зверталася громадськість. І у цьому випадку я також обов’язково відреагую, і я відреагую лише після того, як отримаю експертний висновок з цього закону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що у дискусії довкола Податкового кодексу є «велика політична складова».

Сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого ходили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.